Per la prima volta a Venezia in 500 anni di storia vengono aperte da oggi alla città e al pubblico le Procuratie Vecchie, l’iconico complesso in Piazza San Marco che corre dalla Torre dell’Orologio al Museo Correr.

Venezia, le Procuratie Vecchie tornano a vivere dopo 500 anni

L’evento si deve alle Assicurazioni Generali, proprietarie dell’immobile, che hanno sostenuto o il restauro dei 12.400 metri quadrati dei tre piani dell’edificio. Un cantiere durato cinque anni sotto la guida di David Chipperfield.

Le Procuratie diventeranno la casa della Fondazione The Hman Safety Net, uno spazio all’insegna dell’inclusione, dell’innovazione e della sostenibilità.

“Con il restauro dei Giardini Reali abbiamo riportato la vita vegetale, con le Procuratie Vecchie riportiamo quella lavorativa in Piazza San Marco, che non c’entra nulla con il turismo”.

Casa della Fondazione The Human Safety Net

Così il Ceo di Generali, Philippe Donnet, nel corso dell’inaugurazione degli edifici che circondano il ‘salotto buono’ della città lagunare. All’interno delle Procuratie “ci sarà l’attività sociale di The Human Safety Net, – ha spiegato Donnet – ma anche spazi da affittare per scuole, fondazioni, università, associazioni.

Ci sarà spazio per persone e famiglie che verranno qui, per lavorare in Piazza San Marco, in un contesto lontano dal turismo”, ha concluso.