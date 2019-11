Il Vesuvio secondo Julien Mauve: Il Miracolo – Le souffle de la montagne noire. La mostra a Milano

MILANO – La fotografia di Julien Mauve approda all’Institut français di Milano a Palazzo delle Stelline. Dal 7 novembre al 7 dicembre sarà possibile visitare la prima personale italiana dell’artista francese Il Miracolo – Le souffle de la montagne noire, curata da Viviana Gatica.

“Ne Il Miracolo – le souffle de la montagne noire, Julien Mauve esplora il Vesuvio come il crogiolo delle paure di ieri e di oggi, approfondendo la relazione particolare che gli uomini intrattengono con una natura percepita nello stesso tempo come minaccia e sorgente di energia”, sottolinea Pascale Just, direttrice dell’Institut français Milano.

Vincitore dei premi SFR Jeunes Talents e del Sony World Photography Award, Julien Mauve ama definirsi un artista visuale: nel suo lavoro si interroga sul tema del luogo e della condizione dell’uomo nell’universo, indagando soprattutto sul rapporto con le nuove tecnologie.

La mostra Il Miracolo – Le souffle de la montagne noire riunisce 27 opere tratte da una serie inedita su Napoli e il Vesuvio, un rimando estetico moderno alla fotografia vedutista della fine dell’Ottocento. Luoghi dove il fotografo francese ha soggiornato a lungo: nel corso di un intero anno si è spostato nella baia partenopea alla ricerca di suggestioni e paesaggi, provando a tradurre in immagini quel sentimento unico che rende queste terre uno tra gli angoli naturalisticamente più ricchi al mondo.

In quest’occasione Mauve ha vissuto una vera e propria esperienza visiva e sensoriale del territorio e dei suoi abitanti: è proprio grazie a questo approccio che ha saputo restituire un messaggio unico, a tutto tondo, attraverso un lavoro composto da fotografia scientifica, ritratti, paesaggi, luoghi urbani inclusi monumenti, fotografie di paesaggio, antropiche, o meglio “umane”.

E da come si evince dal sottotitolo della mostra (Le souffle de la montagne noire) le fotografie di questa serie, così come il paesaggio stesso che ne è protagonista, non possono prescindere dal Vesuvio. Il vulcano domina il paesaggio e, seguendo un percorso che si snoda idealmente nelle opere di Mauve da Napoli alle Solfatare dei Campi Flegrei, passando per Pozzuoli fino a Ischia, influenza il tessuto sociale e la vita degli abitanti di queste terre.

“L’idea era quella di comprendere il rapporto degli umani con una natura pericolosa e il modo di relazionarsi di una società che si è sviluppata esorcizzando la paura”, ha spiegato Julien Mauve. “Ho voluto catturare l’energia che il vulcano trasmette a tutta la regione e l’atmosfera molto speciale della baia napoletana. Un’atmosfera che è stata alimentata da molti dipinti, leggende e miti nel corso della storia”.

La mostra rientra nel palinsesto del Photo Vogue Festival 2019, che si tiene a Milano dal 14 al 17 novembre.

JULIEN MAUVE || IL MIRACOLO. Le souffle de la montagne noire

Quando: dal 7 novembre al 7 dicembre 2019

Vernissage: giovedì 7 novembre 2019 ore 18.30

Orario: martedì-sabato, ore 15.00-19.00

Ingresso libero

Institut français Milano, c.so Magenta 63, Milano