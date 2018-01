ROMA – Alessandro Di Battista è stato ospite da Barbara D’Urso a Domenica Live. Un’intervista che ha fatto storcere il naso a molti simpatizzanti ed esponenti di M5S. Non tanto per i contenuti ma per essere andato proprio dalla D’Urso. Eppure Di Battista ha apprezzato molto l’intervista. Tant’è che dopo la diretta ha voluto scrivere questo post, elogiando anche la D’Urso:

“Questa la mia intervista di oggi con Barbara D’Urso. Ve lo dico onestamente, sono riuscito ad esprimere le nostre idee senza essere interrotto ogni 5 secondi cosa che mi capita in altre trasmissione. La conduzione è stata molto corretta. Mi auguro che in tanti abbiano capito che non siamo nessuna “setta pericolosa” ma una comunità di cittadini che si stanno impegnando ogni giorno per rendere il nostro Paese un paese normale. Coraggio!”.

Un messaggio di ringraziamento a Barbara D’Urso che evidenzia il tentativo di catturare qualche consenso nell’elettorato anziano di orientamento di centrodestra, più propenso a votare Forza Italia anche per i timori avvertiti nei confronti del Movimento 5 Stelle. Di Battista lo enfatizza sia nel suo post su Facebook, quando rimarca il suo auspicio di aver smentito la paura del M5S come una setta pericolosa, una definizione di Silvio Berlusconi, che nel video condiviso su Instagram.