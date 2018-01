ROMA – Passeggiata in Transatlantico alla Camera con sosta alla buvette per Alessandro Di Battista, la compagna Sahra e il piccolo Andrea, il figlio di tre mesi e mezzo del deputato M5S. Di Battista si è fermato per alcuni minuti, con la senatrice Paola Taverna, alla buvette per un breve aperitivo. E, tra i numerosi commenti fioccati sulle somiglianze del bambino (“il naso lo ha preso dal fratello di Sahra, gli occhi sono i miei”, dice Di Battista), l’esponente pentastellato ha spiegato ai cronisti che, sul camper con il quale, dal 1 febbraio, girerà l’Italia per il rush finale per le Politiche, nell’ultime due settimane ci saranno anche la compagna e il figlio.

“Nel primo periodo sarà al Nord, fa freddo, non posso portarlo”, ha infatti spiegato Di Battista annunciando che il tour in camper partirà dalla città di Viterbo. Il 12 e il 18 gennaio, invece, il “Dibba” sarà prima a Ercolano e poi a Bologna per presentare, rispettivamente, il programma Ambiente e quello Università. Come scrive l’Huffington Post, salutando i giornalisti, Di Battista non ha rinunciato ad un siparietto scherzoso: “Siamo al completo, tutta la famiglia. Mamma, papà e… nonna”, riferendosi alla senatrice Taverna. Che, di rimando, ha replicato: “Facciamo la zia, almeno…”.