ROMA – “Sull’euro crediamo che si possa indire un referendum consultivo e siamo certi che sia un’arma importante per andare a trattare ai massimi livelli per sforare delle gabbie sulla spesa, come sulle pensioni ad esempio”. Lo dice Alessandro Di Battista a Fanpage.it.

Sul tema delle fake news e sulle voci di un rapporto tra M5S e la Russia di Putin Di Battista è categorico: “Queste notizie sono cazzate – dice – hanno addirittura scritto che il mio tour in motorino per la campagna elettorale per il referendum fosse pagato dai russi, ma ce lo vedete Putin che mi da i quattrini per la miscela?”. Ma ammette: “Credo di essere caduto in qualche fake news, quando si sta sempre in prima linea succede di dare delle notizie sbagliate”.

Infine sulle alleanze: “Se avremo l’incarico da Mattarella chiederemo la fiducia a tutti su alcuni punti programmatici”. Salvini e Grasso uguali? “Nessuno è uguale all’altro, ma ognuno è corresponsabile. Io personalmente ho sempre votato a sinistra, ho votato Pd, Verdi e Rifondazione, ma oggi non ha più senso parlare di destra e sinistra, è come parlare di guelfi e ghibellini”.