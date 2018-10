Beppe Grillo: “Macron? Un bambino violentato da un’anziana” VIDEO

ROMA – Dal palco di “Italia a 5 stelle”, Beppe Grillo, che si è presentato sul palco con una manina, se la prende anche con Emmanuel Macron, al quale riserva un riferimento neanche troppo velato: “Siamo pieni di psicopatici, di bambini violentati da anziani”.

Nel mirino impietoso dell’ironia grillina finisce poi anche il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, protagonista di un aneddoto: “Io non lo conoscevo, l’ho incontrato una volta in aeroporto, e io ero già “l’Elevato” e lui percepiva questa potenza emanava il mio fisico come razza superiore alla sua…Allora si è avvicinato, timido, e mi ha detto “signor Grillo c’è mia mamma al telefono la potrebbe salutare? Io a lei ho detto “signora perché non ha preso la pillola quel giorno?”.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev