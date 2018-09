GENOVA – Quanto costa intervistare Beppe Grillo? A fornire il prezzario è stato lo stesso comico e fondatore del Movimento 5 Stelle che sul suo blog pubblica un post senza troppi fronzoli “per non fare perdere tempo a voi e soprattutto a me”. Il tariffario per l’anno in corso e per il 2019 parte da 5000 euro, più Iva.

A quella cifra comunque il pacchetto è deludente: il comico risponderà per email a domande scritte inviategli precedentemente. Niente intervista per chi pensa di porre meno di 5 domande. In pratica mille euro a domanda. Per una chiacchierata con Grillo, invece, il prezzo lievita fino a 1000 euro al minuto. Non si accettano colloqui che durino meno di 8 minuti.

Per chi non bada a spese si può ottenere anche una ospitata televisiva o in radio. Il prezzo raddoppia: 2 mila euro al minuto, per un minimo di 8 minuti, che in radio è un’eternità.

Non è strano certo che un comico o un personaggio dello spettacolo si faccia pagare per le sue interviste, considerato pure il richiamo multimediale che queste avrebbero rimbalzando sul web. Ma il fatto è che pochi ormai associano Beppe Grillo al suo mestiere di commediante, e sarebbero piuttosto interessati ad un suo contributo politico.

Quel che è certo è che le tariffe fissate da Grillo sono piuttosto proibitive: sembrano piuttosto come una provocazione ben congegnata e l’ennesima conferma del suo rapporto poco amichevole con la stampa.

Per ulteriori informazioni, aggiunge il suo indirizzo mail web@beppegrillo.it.