ROMA – Il candidato premier M5S Luigi Di Maio pubblica sul suo profilo Facebook un video in cui Maurizio Crozza racconta di aver equivocato in merito ad un articolo – al vetriolo – pubblicato sul New York Times a firma di Beppe Severgnini sull’esponente pentastellato tornato recentemente dalla sua visita a Washington. Crozza racconta di aver pensato che l’articolo fosse stato scritto da un giornalista americano, e non italiano e, per questo, lo aveva citato.

Questo il messaggio di Di Maio che accompagna il video: “DIFFONDETE QUESTO VIDEO!

Il gesto di Maurizio Crozza Official in questo video è bellissimo.

Ha ammesso di aver creduto a una fake news sul mio conto diffusa da Beppe Severgnini e di aver fatto una gag prendendola per buona. Ma poi, quando se ne è reso conto, ha chiesto scusa in diretta tv.

Scuse ovviamente accettate!

È difficile distinguere il vero dal falso soprattutto quando delle fake news vengono diffuse da giornalisti accreditati.

Grazie Maurizio!

Spero che ora arrivino anche le scuse dei giornalisti che hanno diffuso la fake news sui giornali e in tv. Intanto diffondiamo il più possibile questo video che aiuta a ristabilire la verità!”.