ROMA – Un servizio de Le Iene, andato in onda martedì 21 novembre, mostra un episodio di voto di scambio alle ultime elezioni in Sicilia. Soldi che vengono dati a gente comune per far votare qualcuno piuttosto che un altro. Un episodio tanto grave quanto purtroppo usuale, non solo in Sicilia.

In un post sul blog di Beppe Grillo, il candidato M5S in Sicilia, Giancarlo Cancelleri, commenta così:

Fate vedere questo video a tutti! Fatelo vedere a chi derideva me e Luigi Di Maio per aver chiesto l’intervento dell’OSCE per monitorare le operazioni di voto in Sicilia. 50 euro a voto. Una vera e propria compravendita di voti. A beneficiarne è un candidato del centro destra che (ovviamente) sostiene di essere estraneo alla vicenda. Mi auguro che le autorità competenti facciano al più presto chiarezza. E che chi ha “goduto” di questi reati si passi una mano sulla coscienza. Il risultato di queste elezioni è stato tristemente contaminato da simili pratiche. Chi crede nel voto libero non può accettare che il futuro del proprio paese sia ostaggio di queste schifezze. E questa, probabilmente, è solo la punta dell’iceberg… Per la cronaca: dal video sembrerebbe che i voti comprati vadano alla lista di Forza Italia e a Nello Musumeci come Presidente.

