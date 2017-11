ROMA – “Io l’ho ringraziato pubblicamente perché secondo me deve essere questo l’atteggiamento”. Queste le parole del candidato premier M5S Luigi Di Maio. Di Maio si riferisce alla frase di Eugenio Scalfari “tra Berlusconi e Di Maio scelgo Berlusconi”, detta a DiMartedì su La7.

Luigi Di Maio, intervenuto su radio Rtl e sul blog di Beppe Grillo ha motivato così i sui “ringraziamenti” a Scalfari:

“Nel senso che è il direttorio storico di Repubblica, ha fatto le battaglie contro Berlusconi e poi ha detto quella frase e questa cosa ci spiega l’andazzo di un Sistema che prova a sopravvivere anche aggrappandosi a Berlusconi purché non vinca il M5S, ma tra i cittadini non vedo la stessa reazione. Anche perché è un momento in cui tante persone riconoscono il fatto che al Movimento era stato detto per tanti anni che saremmo morti e 15 giorni fa abbiamo ottenuto il risultato storico in Sicilia abbiamo vinto con il 60% ad Ostia. Il nostro principale competitor non è Renzi, Salvini o Berlusconi ma l’indifferenza e l’astensione, su quello dobbiamo lavorare come forza politica credibile che porti le persone a votar e le coinvolga in un progetto”.