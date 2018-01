ROMA – Il Movimento 5 stelle torna a difendere i suoi candidati e i suoi sostenitori dal Pd e lo fa in un articolo sul blog di Beppe Grillo. Dopo la difesa di Orietta Berti, che ha fatto il suo endorsement a Luigi Di Maio attirando le critiche del Pd, ora scende in campo per difendere il comandante Gregorio De Falco, che ha vinto le parlamentarie come candidato di M5s al Senato.

Alfonso Bonafede in un articolo dal titolo “Dopo Orietta Berti, anche il comandante De Falco nella black list del Pd” pubblicato sul Blog di Beppe Grillo di M5s difende le scelte di De Falco e scrive: