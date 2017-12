ROMA – “In Sicilia hanno vinto grazie agli impresentabili arrestati e condannati e a una miriade di liste. Oggi la maggioranza di centrodestra ha già perso la Lega ed è tenuta in vita dai voti del Pd che hanno contribuito all’elezione di Miccichè come presidente. Questo non sorprende. Forza Italia e Pd hanno lo stesso programma: tenere in vita il sistema morente. Il 4 marzo si sceglie tra il programma di cambiamento del MoVimento e il programma di immobilità di Pd FI”. Lo scrive il candidato premier M5S Luigi Di Maio in un post sul blog di Beppe Grillo dal titolo: “Votare Pd è votare FI. In Sicilia ci sono le prove”.

“Solo che diversamente da quanto accaduto in Sicilia loro non avranno la maggioranza. Nella prossima legislatura, l’unica possibilità per gli altri partiti è quella di sostenere un governo 5 stelle. Oggi il Pd è al 20%, Forza Italia al 15%. L’incastro è impossibile. L’unica occasione di stabilità siamo noi. O sostengono noi o si torna a votare”, sottolinea Di Maio.

Sempre nello stesso post, anche il candidato M5S in Sicilia Giancarlo Cancelleri scrive: