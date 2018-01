ROMA – Le parlamentarie M5s si sono concluse. Ad annunciarlo è il blog di Beppe Grillo che sottolinea: “Il caos di cui blaterano i giornali invece non c’è stato. La proroga non è stata necessaria. La nostra è stata una prova di democrazia diretta online che non ha eguali per dimensione e importanza in tutto il mondo”. E il M5S annuncia: “I risultati delle votazioni sono stati affidati a due notai che li custodiranno fino a domenica 21 gennaio. Le liste definitive saranno annunciate a Pescara”.

M5S, candidato escluso da ricorso: “Sospendere esito parlamentarie”

Un ricorso d’urgenza al comitato elettorale del Movimento 5 Stelle e al Tribunale di Paola per chiedere la sospensione delle parlamentarie M5S è stato presentato da un candidato escluso alle parlamentarie del movimento. Lo ha reso noto l’avv. Francesca Occhiuzzi, legale di Antonello Troya, giornalista di Belvedere Marittimo.

“Al dr. Troya, iscritto al Movimento 5 stelle dal 1 gennaio 2017 – è scritto nel ricorso – con una mail datata 4 gennaio 2018 gli organi direttivi comunicavano la decisione che la proposta di candidatura era stata accettata. Nella mail del giorno successivo veniva rettificato l’indirizzo ed evidenziata la documentazione da presentare entro il 15 gennaio 2018. Nella raccomandata spedita il giorno 10 gennaio 2018 venivano inclusi il certificato penale e carichi pendenti in originale. Nessuna mail ha comunicato alcunché, tantomeno l’eventuale esclusione del mio assistito, che sino al primo giorno ha ritenuto di essere in corsa per le parlamentarie. Al danno della mancata partecipazione anche la beffa del danno di immagine che il mio assistito ha dovuto subire. Troya è un apprezzato giornalista: da anni si occupa di cronaca nera e di denuncia della malefatte che accadano nell’alto Tirreno Cosentino e in tutta la Calabria. Vanta un curriculum di tutto rispetto. In queste settimane ha provveduto a marcare gli obiettivi e le argomentazioni che il M5S ha posto in essere per l’affermazione alle prossime politiche, comunicando la sua decisione di una probabile candidatura nel M5S”.

Nel ricorso il legale chiede quindi la “sospensione dell’esito delle votazioni ‘Parlamentarie’ in corso alla data odierna che non possono dirsi definitivamente esaurite, in quanto ‘non risultano proposte candidature ufficiali con la presentazione e deposito delle liste dei candidati'”. Viene chiesto anche “il motivo per cui il mio assistito è stato escluso e se esistono i termini per una riammissione in lista alle politiche del 4 marzo 2018”.