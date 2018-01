ROMA – Silvio Berlusconi parla del suo rapporto con i figli a Non è L’Arena in onda su La7. L’ex presidente del Consiglio spiega di avere un ottimo rapporto con i suoi 5 figli “uno più bravo dell’altro”. Berlusconi aggiunge però di avere un rapporto speciale soprattutto con Marina, che sente tutti i giorni e che è diventata per lui come una madre ora salita in cielo: ‘La chiamo ogni giorno come facevo con mia mamma”.

Al conduttore Massimo Giletti, il leader di Forza Italia spiega che “Marina mi è diventata anche sorella e madre. Mia mamma Rosa ad un certo punto è salita in cielo e quindi marina ha preso il suo posto. Come prima chiamavo mia madre affidandomi alla sua saggezza, la stessa cosa ora la faccio con Marina” (per vedere il video clicca qui).