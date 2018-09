MILANO – Silvio Berlusconi “sta benissimo e ci seppellirà tutti quanti”: l’eurodeputata del Partito popolare europeo e membro dell’ufficio di presidenza di Forza Italia Licia Ronzulli smentisce la fake news girata sui social riguarda ad un presunto malore, forse un ictus, del fondatore di Forza Italia.

“La notizia che Silvio Berlusconi sia ricoverato è una fake news. Il presidente sta benissimo ed è a casa della compagna Francesca Pascale”, ha spiegato Ronzulli, vice presidente dei senatori di FI e tra i più stretti collaboratori dell’ex premier, smentendo una notizia apparsa sul sito business.it. “Come ho già smentito nei giorni scorsi – prosegue Ronzulli- il Presidente Berlusconi non ha nessun problema di salute ed è regolarmente al lavoro nelle sua abitazione, dove ha trascorso tutta la giornata di oggi impegnato in una serie di riunioni per pianificare le sue attività imprenditoriali e i suoi prossimi impegni politici. In questo momento si diverte a vedere come gli allungano la vita. Di questo passo supererà anche i famosi 120 anni”.

In un tweet la senatrice azzurra ha aggiunto: “Berlusconi sta benissimo altro che ictus non sarà una fake news a spaventarci… anzi consiglio vivamente di andarci piano… lui ci seppellirà tutti quanti. Fatevene una ragione”.

Anche il medico personale di Berlusconi, Alberto Zangrillo, ha ribadito che l’ex presidente del Consiglio sta bene: “I ricorrenti accenni alle non buone condizioni di salute del presidente Berlusconi sono infondati. Il presidente non è ricoverato, gode di ottima salute e mi prega di augurare a tutti voi un buon proseguimento di serata”.