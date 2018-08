LECCO – Ladri in azione in una villa in Brianza, sentono l’arrivo dei carabinieri e per cercare di nascondersi scavalcano la recinzione della villa di Silvio Berlusconi [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] a Casatenovo (Lecco), mentre l’ex premier e la compagna, Francesca Pascale, erano in casa.

E’ accaduto una sera di fine luglio, quando alcuni ladri in fuga, dopo aver svaligiato un’abitazione della zona, mentre scappavano braccati dai carabinieri per assicurarsi una via di scampo, hanno scavalcato l’alto muro di cinta della dimora di via San Gaetano di Rogoredo, nella Brianza lecchese, acquistata e completamente ristrutturata di recente dall’ex premier per donarla alla sua compagna Francesca Pascale.

Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Giorno, i ladri probabilmente neppure si sono accorti di aver messo piede nella villa del presidente di Forza Italia né hanno cercato di avvicinarsi all’edificio (sette camere da letto, sette bagni, una sala cinematografica, un salone per le feste, depandance e vari locali annessi). Sono passati dal giardino e hanno continuato la loro fuga, saltando oltre la recinzione.

“La villa di Silvio Berlusconi e chi si trovava lì in quel momento non erano l’obiettivo dei ladri”, hanno assicurato i carabinieri che hanno effettuato le indagini. Tanto però è bastato per far scattare il sofisticato e sensibile sistema di allarme, allertare i vigilantes e mobilitare in forze i militari della compagnia di Merate.