MILANO – Silvio Berlusconi sta meglio: il decorso post-operatorio sta procedendo “in modo ottimale”. Lo ha spiegato Licia Ronzuli, senatrice di Forza Italia e stretta collaboratrice dell’ex presidente del Consiglio, parlando con i giornalisti al termine di una visita all’ospedale San Raffaele, dove Berlusconi è ricoverato da lunedì per una occlusione intestinale.

L’ex premier “è sveglio, si è alzato, è in poltrona e ha letto la rassegna stampa – ha spiegato Ronzulli -. Il decorso post operatorio va avanti in modo ottimale. È stato visitato dal professor Rosati e dal professor Zangrillo già questa mattina. Aspettiamo di capire quando ci saranno le dimissioni”.

Berlusconi “vuole tornare in campagna elettorale – ha aggiunto Ronzulli – penso che recupereremo questa settimana già dalla prossima, valuterà evento per evento. Lui scalpita”.

La senatrice di Forza Italia ha poi riferito che l’ex premier saluta e ringrazia tutti i giornalisti che seguono le sue condizioni appostati fuori dall’ospedale: “Vi saluta e vi ringrazia, anche per la pazienza e l’attesa qui, così come ringrazia tanto per l’affetto che tutti gli stanno dimostrando in questo momento”. Per quanto riguarda le dimissioni “non si sa ancora nulla sul giorno – ha concluso – valuteranno i medici nelle prossime ore”. (Fonte: Ansa)