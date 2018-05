ROMA -Dopo una durissima giornata politica conclusasi con un passo indietro sul Governo, un altro colpo al cuore di Silvio Berlusconi. Ad infliggerglielo è Anja Goledzinowska, ex showgirl ed ex compagna di Paolo Enrico Beretta, dunque sua nipote. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] La Goledzinowska, infatti, ha messo all’asta su eBay alcuni cimeli delle cene eleganti di Arcore.

E tra questi, anche un orologio con la scritta “meno male che Silvio c’è”. In calce all’annuncio di vendita, la descrizione: “Ricevuto in regalo direttamente dal Presidente Silvio Berlusconi. Se necessario, posso dimostrare l’autenticità di questo oggetto”.

L’iniziativa ovviamente è a fin di bene: finanziare una comunità di giovani in difficoltà. Ma chissà cosa ne pensa Berlusconi.