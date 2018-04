CAMPOBASSO – Berlusconi, dopo lo show al Quirinale nel giorno delle consultazioni, continua a far parlare di sé. A San Giuliano di Puglia, una delle tappe in vista delle elezioni in Molise, parlando a un bambino con l’orecchino, Berlusconi lo ammonisce: “Tu questo qua perché te lo metti? Non sei mica una bambina. Un maschio non deve mettere quelle cose lì”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Poi Berlusconi se la prende anche con i tatuaggi: “Non li fate vero? I tatuaggi sono una cosa da non fare, ricordatevelo sempre”.