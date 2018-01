Berlusconi allarga ancora Villa Certosa: il restyling della tenuta

ROMA – Dopo la lunga battaglia per la presentazione delle liste e soprattutto dopo le due contestazioni interne a Forza Italia per gli esclusi illustri e per i nuovi candidati non forse così meritevoli, il presidente degli azzurri accantona per un attimo la politica e si dedica alla sua villa in Sardegna. Infatti arriva il via libera alla ristrutturazione dei nuovi immobili di Silvio Berlusconi in Costa Smeralda. La notizia dell’ultimo nulla osta da parte degli uffici tecnici del Comune di Olbia è stata riportata sul quotidiano La Nuova Sardegna.

Si tratta di “lavori di manutenzione straordinaria per opere interne, modifiche prospettiche e sistemazioni esterne senza aumento di superficie coperta e volumetria” relativi a due nuove ville confinanti con la proprietà della Certosa a Porto Rotondo. “Questo – scrive il quotidiano sardo – nonostante in conferenza di servizi il Comune si sia pronunciato in solitudine, dal momento che le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento non hanno reso il parere di competenza nei termini richiesti: la Soprintendenza per l’autorizzazione paesaggistica e il Corpo forestale per il vincolo idrogeologico”.

Secondo le indiscrezioni raccolte da La Nuova, Berlusconi, attraverso la Idra Immobiliare, fiduciaria che gestisce gli immobili dell’ex presidente del Consiglio, avrebbe acquistato le nuove ville confinanti con la sua proprietà nell’autunno del 2016 rispettivamente per 3 milioni e 2 milioni e 700mila euro. I lavori erano iniziati l’anno successivo, a fine ottobre del 2017. I due immobili si trovano in via della Ricciola a Porto Rotondo. Risale invece allo scorso aprile il via libera per realizzare un centro fitness e una ludoteca per un totale di seicento metri quadrati di struttura amovibile in legno, che comprendono anche una nuova piscina. Insomma pare che Berlusconi si prepari a festeggiare la vittoria alle politiche del centrodestra con una mega festa in Sardegna.