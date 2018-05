ROMA – La notizia dell’eredità da tre milioni di euro lasciata da un’anziana dell’Aquila a Silvio Berlusconi era una bufala. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo ammette il sito Abr24 e tutti noi cronisti che abbiamo pubblicato la stessa notizia falsa.

Era sembrata da subito molto particolare, ma si sa, di cose particolari ne accadono. E’ diventata altrettanto immediatamente virale. Ma non c’era nulla di vero.

La notizia è stata ripresa anche dai quotidiano più illustri, ma evidentemente la verifica che dovrebbe spettare ai giornalisti, sia a quelli che devono scrivere tanto e in fretta, sia a quelli che hanno tempi ben più ampi per i loro pezzi, non c’è stata. E così via tutti a rilanciare la bufala. Ce ne scusiamo con i nostri lettori.