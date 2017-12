ROMA – Le elezioni si avvicinano e Rocco Siffredi si dice pronto a scendere in campo. Il pornoattore sarebbe disposto a candidarsi con Silvio Berlusconi. Lo ha annunciato lui stesso a Giuseppe Cruciani a La Zanzara, su Radio24. “Per me resta il numero uno”, ha spiegato Siffredi.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, un’eventuale candidatura di Siffredi non sarebbe negativa, anzi. Prima di tutto perché l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha sempre sostenuto e difeso Berlusconi in quelle che vengono definite come cene galanti ad Arcore e non solo, insieme alle cosiddette Olgettine. E in secondo luogo perché, in ogni caso, non si tratterebbe del primo caso di pornostar prestato alla politica. Il precedente più illustre in Italia è proprio una collega di Siffredi, Ilona Staller, diventata parlamentare con i Radicali.

Proprio con Cicciolina di recente Siffredi ha avuto un colorito scontro a distanza. Tutto è nato da una dichiarazione di Siffredi, che avrebbe detto che Ilona Staller sul set puzzava perché si lavava con latte di capra. Alla fine del botta e risposta, intervistato sempre da Giuseppe Cruciani a La Zanzara, Siffredi ha fatto ammenda: “Cicciolina, mi scuso, ogni tanto cago fuori dal cesso. Mi scuso con la donna, non con Cicciolina”.