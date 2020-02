Oroscopo Bilancia 3 febbraio 2020. Caterina Galloni: novità nel lavoro

ROMA – Oroscopo del 3 febbraio 2020 per i nati sotto il segno della Bilancia (24 settembre-23 ottobre): novità nel lavoro.

Mercurio entra in Pesci, nel vostro settore del lavoro: potrebbero proporvi una novità e sarete interessati. Potrebbe, ad esempio, trattarsi di un nuovo metodo di lavoro, di un nuovo collega o un nuovo ufficio… Ma non solo la professione: il passaggio vi suggerisce di essere consapevole del vostro benessere, soprattutto se siete molto impegnati: avendo parecchie cose da fare è facile sentirvi sotto stress e perdere la concentrazione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 della BILANCIA: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

Rimboccate le maniche, mostrate a tutti cosa siete in grado di fare e non alzate bandiera bianca di fronte alla prima contrarietà: è così che il 2020 vi riserverà grandi soddisfazioni. Inizierete l’anno dietro le quinte, sarete parecchio impegnati ma non temete: a primavera ci sarà un bel raccolto. Di sicuro, Giove, Saturno, Plutone in Capricorno e il lungo anello di sosta di Marte in Ariete, vi metteranno di fronte ad alcune sfide ma arrivare in vostro soccorso ci sarà Venere in Gemelli, dal 3 aprile al 7 agosto, che darà una piega più leggera agli avvenimenti. Questo transito, oltre a essere positivo negli affari di cuore, vi farà diventare nuovamente estroversi, sarà un ottimo periodo inoltre per pianificare un viaggio in un posto lontano o iniziare lo studio di un argomento che vi appassiona o tutto ciò che cattura la vostra immaginazione e amplia il raggio d’azione. Esplorazioni che potrebbero rappresentare solo un divertimento oppure potrebbero far imboccare alla vostra vita una direzione completamente nuova. Sarete diversi, è indubbio, e alcune persone non accetteranno questa versione della Bilancia, in particolare tra il 9-19 novembre quando Venere formerà aspetti dissonanti con Marte in Ariete e Plutone, Giove e Saturno in Capricorno. Ma non preoccupatevi, impareranno a volervi bene, quanto a quel punto ve ne vorrete voi!

Lavoro: potreste trovarvi di fronte a un bivio, grandi cambiamenti in vista ma nulla sarà dovuto al caso, più semplicemente andrete a caccia di un lavoro più valorizzante, più interessante! L’importante è che, quando durante l’estate, prenderete delle decisioni importanti, sappiate bene quale strada state imboccando.

Denaro: il 2020 è l’anno in cui potreste decidere di investire una somma nell’acquisto di una casa oppure prendere saldamente in mano le redini della situazione finanziaria e cercare di risparmiare. Alla fine dell’anno potrete sentirvi liberi di concedervi sfizi, spese frivole & C.

Amore: Tutto cambia, tutto si rinnova e prima di tutto le abitudini di coppia e per alcuni ci sarà un cambiamento di casa. Prima di scombussolare tutto, chiedetevi di cosa ne avete ormai piene le tasche e solo dopo mettete mano con determinazione così da preservare l’armonia con il partner. Soli: vita sociale intensa, i primi sei mesi dell’anno saranno dedicati ad ampliare la cerchia delle amicizie, per cui mettete in conto parecchie uscite. Nella seconda parte del 2020, attenzione, scatterà una passione della serie “wow!” che sconvolgerà la vostra vita!

Salute: nei primi sei mesi dell’anno sarete pieni di energie che andranno utilizzate al meglio. E’ pur vero che la Bilancia è un po’ pigra quando si tratta di palestra, praticare sport, esercizio fisico ma ora dovete andare oltre questo stereotipo e darvi una mossa! Cercate inoltre di seguire una dieta sana limitando zuccheri e cibi grassi. Infine, state alla larga da persone negative, il loro pessimismo potrebbe essere contagioso.