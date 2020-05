Coronavirus e non solo: Portogallo i charter, Italia caos, su Cronaca Oggi

Coronavirus e non solo. Cliccate qui e leggete. Su Cronacaoggi.com troverete le notizie del giorno riunite in una sola pagina. Notizie dall’Italia e dall’estero. Notizie sul coronavirus ma anche sulla politica e sulla economia, con un po’ di pettegolezzo e di cronaca nera. Quanto basta per essere informati.

Ecco l’ultima pagina del 19 maggio:

Notizie di Blitzquotidiano e non solo. Ma anche delle più importanti testate internazionali. Le ha scelte per voi Marco Benedetto, giornalista con 52 anni di servizio e ex amministratore del Gruppo Espresso (ora Gedi), dal 1984 al 2008.

Non si tratta di un esperimento facile. Google non ama questo tipo di prodotto editoriale, in diretta, per quanto infima, concorrenza con la sua Google News. Non a caso in America in Dipartimento di Giustizia ha aperto una inchiesta. Funziona meglio su Facebook. Anche se Fb è il peggiore nemico dei giornali, nel nostro caso aiuta. Si tratta di una operazione complessa e costosa, porta poco ma è meglio di niente.

Esperimento in corso da 3 anni…ante coronavirus

L’esperimento è in corso da 3 anni. Il coronavirus non ha portato grandi vantaggi. Senza Google ci si trova come quell’ambulante che cerca di vendere i suoi prodotti dal bordo di una strada invece che in un mercato.

Google è il mercato delle notizie e dell’informazione. Chi le cerca ce le trova e chi le pubblica sa che qualcuno le cercherà. Google non ama questo tipo di prodotto editoriale, ma senza Google non ci sarebbe diffusione di notizie. Giusto far pagare le tasse in Italia a Google, Facebook, Amazon (web tax). Ma la guerra intrapresa in passato dagli editori italiani è stata autolesionista.

Nel perseverare (speriamo non diabolico) nella iniziativa di Cronaca Oggi ci conforta il mitico modello di Drudge Report. Lo schema è semplice: una sessantina di titoli con link ai giornali di tutto il mondo in lingua inglese. Altri link alle principali agenzie di stampa in lingua inglese. E altri ancora alle principali testate online e a un sito con le prime pagine dei quotidiani.

Ci conforta anche che da poco è stata lanciato in America un altro aggregatore di notizie, Newitz.com, che ha trovato l’adesione del Daily Mail. Quelli del Mail sono fra i più bravi nel settore da un secolo. Hanno vinto la sfida digitale, trasformando il sito di un giornale di media borghesia di destra inglese nell’ottavo sito di notizie del mondo.

Noi siamo piccoli e con pochi mezzi, ma vi diamo un servizio completo. Specialmente se avete poco tempo per tenervi informati.

