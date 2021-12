Omicron e Delta contro la stessa persona nello stesso momento, unite per creare una nuova variante di Covid

Omicron e Delta contro la stessa persona nello stesso momento, unite per creare una nuova variante di Covid, il capo di Moderna lancia l’allarme.

E Oms: Omicron corre più di Delta, “uno tsunami” di contagi. Ecco due nuovi sintomi rivelatori di omicron.

Scontro Bruxelles-Roma, c’è chi ciancia contro l’Euro-burocrazia e c’è chi tutela gli interessi italiani senza esternazioni. Draghi ha il quid, alza il sopracciglio e chiede. “Restrizioni viaggi? Non c’è molto da riflettere”.

Questa la notizia da leggere per prima oggi. Segue la sintesi della giornata nella pagina di Cronaca Oggi, cronacaoggi.com. Notizie dall’Italia e dal mondo scelte per voi da Marco Benedetto.

Cliccate qui: vi porterà in un sito che è di una sola pagina al giorno, dove ci sono i titoli e i link agli articoli che secondo noi non potete mancare. Oggi si parla di Omicron.

Vaccini, tamponi e quarantene: ecco come si entrerà in Italia per le feste.

Ma c’è chi segue il marchese del Grillo: l’ex grillina Sara Cunial, No Vax, entra alla Camera e vota senza Green Pass. Glielo ha permesso Andrea Colletti, anche lui ex M5s, Presidente del Collegio d’appello della Camera, alla faccia della Corte costituzionale che ha confermato l’obbligo per i parlamentari. Domani decisione finale.

Giorgia Meloni al gran ballo del Quirinale cerca l’ingresso in società. Mentre i suoi ex compagni di strada finiscono in galera.

Forza Nuova e No Vax, accuse diterrorismo a Fiore e Castellino

Studiasse meglio la storia…Letta: “Il presidente della Repubblica non è mai stato un leader politico”. Infatti erano barboni estratti a sorte. Ma con uno così, il Pd può stare sereno. Per tenere buoni i grillini abolì il finanziamento pubblico dei partiti, adesso vuole a tutti i costi allearsi con loro.

E non dimenticate che domani c’è lo sciopero generale. di Landini. La Cgil ha sbroccato, insegue una egemonia da anni ’70. Ecco chi si ferma e chi no: regolari sanità, scuola e poste. Trasporti a rischio