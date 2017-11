Povera Amazon, è un vero black friday. Non solo per colpa dello sciopero ma anche perché qualcosa non funziona più come dovrebbe, nel colosso globale. Quando si passa dai progetti di viaggi sulla luna al più terreno e terrestre compito di recapitare un pacco le cose si complicano un po’.

I problemi di Amazon, almeno in Italia, non sono causati solo dallo sciopero nello stabilimento di Castel San Giovanni (Piacenza) in occasione del black friday. C’è qualcosa che non funziona, a prescindere. Ne sto facendo personalmente le spese e lo voglio raccontare.

Il 19 ottobre ho fatto un ordine, un cofanetto di Dvd e due libri. Valore complessivo $109.03,

Poche ore dopo la mail di conferma. Poi il silenzio. A metà novembre vado sul sito di Amazon , arrivò a una pagina che mi annuncia l’arrivo proprio quel giorno, 13 novembre. Entro le 20. Casa mobilitata, orecchie tese, nessun arrivo.

Il giorno dopo veniva indicata una nuova scadenza. Entro il primo dicembre.

Sul sito, una nuova pagina, in inglese. Tradotto in italiano dice:

Now expected by December 1

We’re sorry your package is late

We don’t have a new delivery date from IMEXX, but we recommend waiting as it’ll usually arrive within a few days.

Please come back December 2 if you still don’t have it and we’ll help you out.

Was expected November 13

Tradotto in italiano dice:

Ora previsto entro il 1 dicembre.

SIamo spiacenti che il vostro pacco sia in ritardo.

Non abbiamo una nuova data di consegna da IMEXX

[Imexx è una sigla un po’ misteriosa, sembra corrispondere a un corriere di cui però si sa poco. Imex è un sistema di tracciamento. Inserendo il numero fornito da Amazon, da Imex si ottiene la sconsolata risposta:

“Please try again later, we are awaiting tracking info from the carrier”].

Ma raccomandiamo di aspettare, perché di solito arriverà entro pochi giorni.

[La logica e la sintassi sono incerte in italiano come in inglese, sembrano tradire un certo imbarazzo].

Tornate il 2 dicembre se ancora non lo avete ricevuto e vi aiuteremo.

Era atteso il 13 novembre.

Oltre ad danno, la beffa. Se torno alla pagina originale dell’ordine, sotto ogni titolo ordinato compare un bottone: Ricompralo, Buy it again, dice sfottendo.