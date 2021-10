Cattelan, Blasi, Alvin, Aurora Ramazzotti, flop in serie. Tre indizi fanno una prova, diceva Agatha Christie. Ma non è che per comprendere il significato dei flop in serie dei programmi sedicenti “nuovi” in tv serviva il cervello fino di un geniale investigatore.

In fila: Alessandro Cattelan con “Da grande” (Rai1), Ilary Blasi con “Star in the star” (Canale 5), la coppia Aurora Ramazzotti/Alvin con “Mistery Land” (Italia 1).

Tutti e tre hanno deluso le alte aspettative in fatto di ascolti. Non è stata sufficiente la popolarità del bravo/a presentatore a smuovere il telespettatore verso un format originale. A fargli digerire una pietanza mai assaggiata prima.

C’è una spiegazione forte, diciamo così, sociologica, che prescinde dalle qualità individuali dei presentatori. Il consumatore della tv generalista è un abitudinario, tende al ripetitivo, al già visto, il consueto è consolatorio.

“Da grande” al 12% di share, la media di Rai 1 in prima serata è al 19%

Ma vanno presi in considerazione altri ostacoli contingenti all’affermazione del nuovo. Cattelan ha raccolto il 12% di share, un paio di milioni di telespettatori, in una fascia oraria, la prima serata, dove in media Rai 1 realizza il 19%.

Magari “Da grande” è scritto male, o forse è stato un azzardo trasmetterlo in prima serata. Non errori da poco: autori e collocazione oraria decidono del destino di un programma ben più del volto che lo rappresenta.

Ma forse anche lui ci ha messo del suo. “Sono stato accusato di essere arrivato su Rai 1 troppo Cattelan: mi avete fatto il più bel complimento della mia vita””, ha sentenziato stizzito nel discorso della birretta della seconda e ultima dimenticabile puntata. Anche Enrico Papi aveva fatto di meglio.

Il giudizio più severo di “Star in the star” è arrivato dalla stessa Canale 5 che ha provveduto immediatamente a dimezzare le puntate previste per accorciare l’agonia cui ha sottoposto Ilary Blasi.

“Mistery Land” ha abbandonato per inedia (un po’ più di mezzo milione di telespettatori) solo dopo due puntate. Sarà rivisto da cima a fondo, promettono (minacciano) a Mediaset.