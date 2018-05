Cnel da abolire? Lo diceva Renzi. Lo dice il programma del governo eventuale fra Lega e M5s. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il Consiglio nazionale per l’economia e il lavoro, in sigla Cnel, è tra gli enti inutili che Salvini e Di Maio hanno incluso nella loro agenda riformatrice. Lo trovate al punto 20 del programma. Era anche uno dei punti qualificanti del progetto di riforme costituzionali che l’incauto Renzi sottopose a referendum fallendo miseramente.

Tre considerazioni.

1. Fare della abolizione del Cnel in nome del risparmio una bandiera del riformismo è patetico indice di povertà mentale. Lo era anche la trasformazione del Senato in un rifugio per politici sotto inchiesta. Lo è anche il taglio dei parlamentari. Abbiamo un bilancio statale da 500 miliardi, cui si aggiungono oltre 200 miliardi di interessi su debiti per ben più di duemila in inarrestabile crescita. La sola Camera costa un miliardo un quarto del quale va per le pensioni dei dipendenti. Ammazzarli sarebbe una riforma un po’ radicale ma risparmiosa.

Piccolezze se confrontate con quanto ci costa in maggiori interessi il solo aumento dello spread per effetto del balletto fra Salvini e Di Maio.

Se guardate le tabelle che trovate a questo link con tutti i dettagli dei conti pubblici, vi rendete conto che questi politici e politicanti fanno solo chiacchiere.

2. La riforma che ora, con tante altre, ora Lega e M5s promettono fu proposta da Matteo Renzi e loro a suo tempo la bocciarono. Ma guarda un po’ che giocherelloni. Prima bocciate, poi vi appropriate e riproponete.

3. Si tratta di piccola cosa ma il caso Cnel da la misura del patrimonio di goodwill che Renzi ha sprecato riuscendo a catalizzare una antipatia, in molti casi odio, non per la sostanza delle cose proposte ma per come lo ha fatto. Cazzate erano quelle di Renzi (Cnel, Senato), cazzate sono queste di Lega e grillini.

Eppure Renzi gli italiani lo hanno preso a sberle, questi qui li adorano.

Il punto finale è che Renzi ha creduto di poter continuare a comunicare a colpi di battute, slogan e tweet, come aveva fatto prima della presa del potere (ricordate? “Rottamiamoli”). Ma noi non ci accontentiamo di battute e promesse tipo “stai sereno”. Vogliamo risultati. Monti promise, ci mandò in rovina, mise Grillo in orbita perché la sua azione di governo fu da barzelletta. La spending review un gimmick di pr. Oggi Monti è poco meno che desaparecido. Quei pochi che lo nominano, lo fanno con cautela.

Renzi ha messo a fare le leggi per conto del primo ministro la capa dei vigili urbani di Firenze a capo dell’Inps un professore che scriveva su Repubblica. Non poteva andare lontano.

Mentre lui twittava, il ministero del Lsvoro, inzeppato di ex sindacalisti, difendeva anche gli errori più marchiani della legge Fornero, l’Inps negava agli anziani i più elementari diritti contando sulla loro morte, l’Italia diventava il paradiso dei ladri mentre, asciugata l’ipocrita lacrima buonista, abbandonava i migranti alla cura di coop e preti, senza una politica, senza anche solo un poco di coerenza con la falsamente evocata missione umanitaria.

Il Pd e Renzi hanno pagato per colpe anche non loro ma alla fine della catena di errori e ingiustizie c’è sempre qualcuno che paga. Una volta con la testa, oggi con l’oblio.

In piena rivoluzione siamo. Seguiranno 20 anni come con Mussolini? 70 anni come con Stalin? 10 come in Francia prima di avere Napoleone?

Sono altri tempi, siamo ingabbiati dall’Europa. Ma in Europa nessuno ci vuole bene. E non da ieri. Eravamo una espressione geografica, eravamo traditori doppiogiochisti, ora baluardo della democrazia da noi è rimasto Berlusconi. Si lui quello di Ruby e del film di Sorrentino.