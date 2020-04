Coronavirus, Bernardo Valli, 90 di lutto per il nipote morto di ingiustizia

Coronavirus, un triste compleanno per Bernardo Valli. Valli è uno dei più bravi giornalisti del dopoguerra. Ha compiuto oggi, 15 aprile, 90 anni. Ma non gli telefono per fargli gli auguri, mi manca il cuore.

Non per lui, che penso stia benissimo. L’ultima volta che gli ho parlato al telefono era Capodanno, e mi sembrava il più brillante di tutti.

Non per lui ma per il grave lutto che ha colpito lui e la sua famiglia, con la morte per coronavirus di suo nipote Edoardo Valli, ginecologo a Roma, a 61 anni di età.

La morte di un uomo ancor giovane colpisce sempre, fa più impressione in questi tempi di coronavirus. Ma il caso di Valli assume una sfumatura di tragedia nella tragedia che sottolinea l’assurdo della vita e la profonda ingiustizia che la regola.

Mentre noi anziani ce ne stavamo già da un po’ rintanati in casa (l’influenza, virus o non virus, ha colpito tanti di noi in questo spietato inverno di cambiamento climatico), Edoardo Valli è andato in settimana bianca con la famiglia in Trentino.

Al rientro a Roma, i sintomi del coronavirus. Era l’8 marzo. Valli era un ginecologo molto popolare a Roma, apprezzato e stimato dalle sue pazienti per i suoi meriti professionali e anche per la sicurezza che trasmetteva. Aveva lavorato anni all’ospedale Fatebenefratelli, sull’isola Tiberina, simbolo dei parti e tempio della ginecologia a Roma.

La Via Crucis di Valli è stata raccontata, in sintesi efficace quanto dolorosa, da Rori Cappelli su Repubblica.

Valli chiamò il numero di telefono della Regione Lazio per chiedere aiuto, specificando di essere un medico. Aveva la febbre a 38,7 ma gli risposero che non bastava, prendesse un po’ di tachipirina. Se non passava, chiamasse il 118.

Un mese dopo, ricoverato, finalmente ma troppo tardi al Policlinico Gemelli, era morto, uno dei 116 medici morti in Italia fino a oggi per il coronavirus.

Il 14 marzo Edoardo Valli aveva diffuso su Facebook, il suo sconcerto: