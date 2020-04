Coronavirus e vecchi. Lasciatemi morire, voglio uscire, libero dalla polizia, ma con la pensione intatta

Coronavirus e vecchi. Lasciateci morire in pace, camminando nelle strade e nei giardini, andando al cinema, ricevendo gli amici in casa, facendo festa in terrazzo.

Rivendico il diritto alla vita e alla morte. Anche perché non è che sequestrandomi mi renderete immortale.

Smettetela con questa ipocrisia che fa piangere la strage dei nonni, che però vuole tenere reclusi a vita, per poi magari alla fine del percorso tagliarci anche le pensioni.

Dall’alto dei miei 75 anni, rivendico il diritto di morire godendomela.

Non voglio essere segregato in casa, esposto, se esco, all’arbitrio di una delle tante pattuglie che decidono, senza appello e spesso in contraddizione fra loro, della validità delle nostre ragioni.

Il coronavirus fa esplodere le contraddizioni, come si diceva una volta.

Non del capitalismo, o non solo.

Ma, nel caso nostro, della pseudo sinistra, figlia di benestanti borghesi, impanata in sacrestia e in parrocchia, fritta nell’olio un po’ rancido che ogni tanto i superstiti di Lc o delle Br tirano fuori dalla dispensa della loro politica.

Un maitre à penser di questa sinistra è Tito Boeri, posto da Matteo Renzi alla presidenza dell’Inps. Arrivò a invocare tagli alle pensioni più elevate. Un intervento, spiegò, che avrebbe alzato la mortalità del segmento e determinato significativi risparmi.

“Chi percepisce pensioni più alte ha un tasso di mortalità più basso della media nazionale e questo ci dice che interventi perequativi sugli assegni in essere avrebbero “un impatto sul sistema pensionistico ancora più forte” diventando una “fonte di risparmio importante”.

Renzi, a dire il vero, lo aveva anticipato, auspicando un taglio o la abolizione delle pensioni di reversibilità.

Quando i compagni Zingaretti, Orlando e Franceschini si interrogano sulle cause del crollo dei voti, dal 40 al 20 per cento, che afflisse e affligge il loro partito in questi ultimi anni, pensino alle incaute parole di cui sopra.

Adesso sono tutti scatenati sui vecchietti che il coronavirus vuole morti.

Loro, i giovani, almeno a parole, ci vogliono eterni.

Ma chi gli crede?

Premesso che la Morte è condizione preliminare della Vita. Ci dobbiamo dire fortunati perché le aspettative di vita, dai 30 – 40 anni dei nostri remoti antenati (eccezion fatta per gli ultra centenari Patriarchi) sono oggi di 80, anche 90 anni.

Muoiono i giovani, per malattie incurabili e improvvise. Muoiono per incidenti stradali o domestici. Fra il 1915 e il 1918 sono morti in seicentomila, in prevalenza sotto i 30 anni. Fra il 1940 e il 1945 credo siamo andati vicini. Non ci furono trincee, ma carri armati e bombardamenti a tappeto sulle città inermi.

Alfa e Omega, non c’è Alfa senza Omega. Una recente biografia di Riccardo Gualino, grande imprenditore italiano fra le due guerra, caduto come tanto di buono che c’è in Italia nell’oblio, ricorda come, lui laico e ateo, superati i settanta anni di età prese a parlare di “Mi Signur”, Nostro Signore in Piemontese.

Sentiva avvicinarsi l’ora della resa dei conti. Le probabilità di farli proprio con Mi Signur aumentavano, vedessi mai.

Ci sono ampie spiegazioni sul perché la morte colpisca in prevalenza le fasce di età più elevate. Ci sono anche noti casi di vecchi che, opportunamente curati, sono guariti.

Ma o non sanno leggere o il lungo isolamento ha causato deficit di attenzione diffusi quanto il virus in questa fascia di 50 enni sulle cui capacità non mi esprimoper evitare querele.

Tutto quello che sanno pensare è di tenerci chiusi in casa fino alla fine dell’anno.

Isolati, ma come? Un nonno che vive solo può cavarsela, ma un nonno che vive in famiglia come farà?

Apriranno le scuole, apriranno gli esercizi pubblici e gli uffici. I nonni torneranno a svolgere la funzione essenziale di baby sitter qualificati e amorosi.

E gli adorati pargoletti, da sempre portatori più o meno sani di tutti i genere di malattie infettive da quei centri di infezione che sono le aule scolastiche, tornando a casa saranno per i nonni una minaccia molto più intensa di una passeggiata in una strada deserta.

D’altra parte, se non tenessero i nipoti, come giustificherebbero la loro esistenza quegli altrimenti inutili vecchi?

Morendo, passerebbero proprietà e risparmi a figli o nipoti. Renderebbero le vedove con la reversibilità o l’eredità un po’ meno tristi. Alleggerirebbero in ogni caso il deficit pensionistico.

D’altra parte, meglio togliersi di torno che sentirsi tollerati e a mala pena accettati.

Posso dirlo liberamente e con cognizione di causa. Sfido uno di voi ipocritoni a smentirmi.

Se poi il prezzo per sopravvivere sono la reclusione e la persecuzione poliziesca, per carità, lasciatemi camminare, fumare, bere.

Non sono io l’untore, sono la vittima. Voi siete infetti. Lasciatemi cercare liberamente l’infezione.

Porta bandiera della segregazione dei vecchi è Ursula van der Leyen, presidente della Commissione Europea. Dai suoi primi atti è risultata abbastanza incapace. In realtà la sua nomina è stata un colpo magistrale di Angela Merkel, che si è tolta dal governo un ministro della Difesa inadeguato, inviso ai militari e sotto incubo di inchiesta giudiziaria.

La van der Leyen non è certo di sinistra nemmeno un po’. Ma qui da noi le sono tutti corsi dietro.