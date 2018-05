Di Maio promette voto on line e manette, sintassi della eversione a 5 stelle

Di Maio fa capire come il Movimento 5 Stelle sia un non partito con una forte carica eversiva. Solo in Italia poteva svilupparsi, purtroppo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] nel brodo di cultura elaborato da una sinistra cieca, che ce lo ha lasciato in eredità.

Leggete questo proclama di Luigi Di Maio, aspirante premier e capirete perché c’è da avere paura.

“Abbiamo aggiornato il Presidente della Repubblica su come stiano avanzando le varie interlocuzioni tra MoVimento 5 Stelle e Lega su quello che è il contratto di governo. Un accordo che è il cuore di questo governo di cambiamento che siamo intenzionati a far partire il prima possibile. Abbiamo chiesto a Mattarella qualche altro giorno per poter chiudere definitivamente la discussione sui temi. Se parte questo governo, parte la Terza Repubblica.