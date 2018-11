Giornali fra odio e miseria. La crisi cominciò con quel patto Berlusconi-D’Alema sulla pubblicità…

Giornali nella stretta di una tenaglia: fuori l’odio, dentro la miseria.

Di Maio è al centro del tornado sollevato dai suoi insulti (in coppia con Alessandro Di Battista) alla categoria dei giornalisti. Ora interviene anche l’Ordine, perché Luigi Di Maio è anche pubblicista. Una ragione in più per abolire l’Ordine, parto del genio repressore di Mussolini, potrebbe dire qualcuno.

Gli insulti ai giornalisti sono quotidiani, e non da ieri. Possiedo un libretto, edizione molto chic e di nicchia, intitolato “Giornalisti vil razza dannata”. Digito su Google la frase, mi vengono 13 mila proposte, aggiungo la parola “libro”, i risultati salgono a 114 mila.

Tutto però oggi fa più impressione per l’effetto moltiplicatore sui social network dei video di offese come dei semplici tweet. Fa impressione anche per l’evidente imbarbarimento dei rapporti sociali, che porta l’allenatore del Genoa, Ivan Juric (ma che ci fa un croato a Genova, città generosa con migliaia di profughi istriani), a apostrofare un giornalista fastidioso in questi termini: “Che c***o di domanda fai, non rompere il c***o”. Lontani i tempi dell’eleganza dell’austriaco Ernst Ockwirk e anche di quella volta che il triestino Nereo Rocco disse a Vladimiro Caminiti, inviato di Tuttosport: “E ti quela penna mettitela su pe’l c…”. Caminiti lo aveva appena minacciato, agitando la biro: “Rocco, con questa penna ti distruggerò”. Non furono eleganti né l’uno né l’altro, ma l’episodio rimase circoscritto alla tradizione orale di una generazione di giornalisti in via di estinzione.

Ho già elaborato sul tema degli insulti ai giornalisti, mettendo in guardia sui rischi che il calo delle difese immunitarie sociali può comportare. Della mia ormai lunga vita restano vivi i ricordi degli anni di piombo, quando tutto era intriso di odio sociale, quando a Torino e soprattutto a Milano era urticante anche l’aria che respiravi, ti dava un certo non so che di disagio anche la voce aspra e rasposa della ragazza del radiotaxi. Quando rapirono il primo capo del personale di una fabbrica Fiat, quando misero a segno la prima gambizzazione, scommetto i miei pochi risparmi sul fatto che un bel po’ di italiani pensò nel suo intimo: “Se la saranno cercata”. Poi il terrorismo dilagò, eravamo più America Latina che Europa, durò quasi 10 anni.

In quel periodo i giornali erano in una fase di espansione, le tirature aumentavano, la gente aveva bisogno di certezze. I giornali furono un elemento di stabilità, aiutarono a capire, a tenere i nervi a posto. Cresceva soprattutto la pubblicità, perché cresceva l’economia italiana, fra sussulti, scioperi e recessioni, a cavallo di quella mondiale.

Oggi viviamo un trend contrario dell’economia. La violenza dei rapporti interpersonali non è limitata a pochi nuclei esasperati, è un fatto diffuso quasi endemico. I giornali sono in crisi di vendite, la pubblicità è quasi al lumicino. La parola d’ordine è “tagli”. Una decrescita infelice.

C’è un momento di svolta, nella storia dei giornali italiani, che merita di essere fissato. Sono storie ormai del passato. Eppure merita riesumarle, a futura memoria, mettendo le cose in prospettiva. Sono fatti poco conosciuti, anzi quasi del tutto ignorati. Al centro due personaggi, Berlusconi e D’Alema, che hanno fatto notizia per il loro disprezzo verso i giornalisti, ancora di recente. Berlusconi lo ha fatto quando era all’apogeo del potere, minacciando sanzioni che poi per fortuna non è stato capace di mettere in atto. D’Alema ha l’insulto facile e il video de La7 in cui dà dello stupido al direttore dell’Espresso Marco Damilano è di pochi mesi fa. Ce lo vedete Palmiro Togliatti che insulta a una Tribuna Politica un giornalista del Secolo d’Italia?

Però le parole passano, gli dei se ne vanno (Berlusconi a raccontar barzellette ai vecchietti dell’ospizio, D’Alema nell’oblio dei suoi elettori pugliesi). Berlusconi e D’Alema hanno fatto ben altro e di più grave per mettere in ginocchio i giornali.

Prossimamente vi spiegherò come Berlusconi, facendo entrare in Italia Sky, ha firmato la sentenza per i giornali.