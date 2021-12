I sintomi di omicron nelle prime 48 ore, eccoli, i primi passi della corsa al Quirinale, da Draghi a Berlusconi

I primi sintomi di omicron che si manifestano nelle prime 48 ore dal contagio, subito e non dopo 2 settimane come le altre varianti.

Naso che cola, gola rauca, stanchezza, starnuti e mal di capo son i primi segni di omicron. sembrano i sintomi di un comune raffreddore. Per questo i medici consigliano che pensa di avere un bel raffreddore di fare comunque il test del covid.

I non vaccinati però soffrono anche di mal di testa e dolori muscolari. I vaccinati soffrono in modo più lieve.

Invece i sintomi più comuni del coronavirus sono febbre alta, tosse continua e perdita di olfatto e gusto, i sintomi di omicron sono diversi anche dalla variante delta.

Omicron, buone notizie dal Sud Africa, i nuovi contagi calano, è estate la gente affolla la piscina

Tamponi, Green Pass e mascherine: ecco la stretta del governo contro Omicron

Raddoppiati i bambini ricoverati per Covid: metà di loro hanno genitori non vaccinati. Costa: “In cabina di regia esclusi lockdown”.

Questa la notizia da leggere per prima oggi. Segue la sintesi della giornata nella pagina di Cronaca Oggi, cronacaoggi.com. Notizie dall’Italia e dal mondo scelte per voi da Marco Benedetto.

Cliccate qui: vi porterà in un sito che è di una sola pagina al giorno, dove ci sono i titoli e i link agli articoli che secondo noi non potete mancare. Ma oggi non si parla solo di sintomi.

Bollettino coronavirus di oggi 22 dicembre 2021: 36.293 nuovi casi, 147 morti, tasso di positività al 4,6%.

Una settimana fa, 15 dicembre: 23.195 contagi, 129 morti, tasso di positività al 3,6%

Un anno fa, 23 dicembre 2020: 14.522 nuovi casi e 553 morti

Gb, oltre 106mila contagi in un giorno: pub e ristoranti semivuoti. Ecco le misure a Londra e nel resto d’Europa. In Austria torna coprifuoco dal 27 dicembre: restrizioni per feste e cenone Capodanno solo per immunizzati. La Germania ha già comprato 80 milioni di dosi Pfizer aggiornato contro la variante. E spingono per la quarta dose

mentre da noi gli esperti dicono: “Sì per i fragili, ma prematuro per tutti”.

Le misure in italia. Terza dose anticipata e Green Pass breve, quasi sicuri. Obbligo vaccino esteso e tamponi ai vaccinati, forse ma niente lockdown.

La corsa al Quirinale fa scaldare i motori: Draghi fa capire che ci tiene, Berlusconi ruggisce di rabbia, e Mattarella?

Draghi: “Lavoro può continuare indipendentemente da chi sarà premier. Mio destino non conta, sono un nonno al servizio delle istituzioni”

Draghi ride dopo la domanda della giornalista sul Quirinale: “È quello che tutti i suoi colleghi vogliono sapere”

Sei leader in cerca di un presidente

Mattarella fa come Pompeo? Cicerone gli consigliò…(così sostiene Robert Harris)

Berlusconi stoppa Draghi: “

Attenti attenti…

Muore fulminato da una scossa elettrica mentre mette in carica lo smartphone: aveva 14 anni