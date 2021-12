Marò Girone e Latorre, dopo 9 anni l’incubo di finire in un carcere indiano è finito, una vergogna italiana

Per i Marò Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, chiesta l’archiviazione. Rispettarono le regole d’ingaggio, le prove sono inutilizzabili.

Lo sapevamo fin dall’inizio. Fu solo il pasticcio combinato all’epoca tra armatore, alti comandi e ministero degli Esteri che li portò prigionieri in India. Fu Paolo Gentiloni a dipanare l’intreccio, placare le acque e portare a casa i nostri marò. Gli indiani sono stati riempiti di soldi. Ci sono voluti 9 anni.

Poliziotto ammanetta lo spacciatore alla sua moto e lo costringe a corrergli dietro. Ora passerà i guai. È vero che è successo in Brasile e non in Italia, ma la foto ha fatto un certo scalpore anche là. Eppure quanti pensano che è ancora poco per un seminatore di morte.

Landini furioso mandato a sbattere da Draghi, scaricato anche da Letta e dal Pd. Su tasse e bilancio, ecco le cifre che smentiscono lui e il suo sciopero.

Sono arrivati in Italia, in Inghilterra hanno fatto danni peggio dei no tav. Roma, attivisti per il clima di Extincion Rebellion bloccano il traffico sulla Tangenziale Est.

Rinverdisce le glorie di Gianni De Michelis ministro degli Esteri. In Finlandia, la premier Sanna Marin in discoteca dopo aver avuto contatti con un positivo al Covid

Allerta meteo, le previsioni per i prossimi giorni: maltempo, pioggia e neve.

Questa la sintesi della giornata nella pagina di Cronaca Oggi, cronacaoggi.come. Notizie dall’Italia e dal mondo scelte per voi da Marco Benedetto. Cliccate qui: vi porterà in un sito che è di una sola pagina al giorno, dove ci sono i titoli e i link agli articoli che secondo noi non potete mancare.