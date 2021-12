Matrigna uccide bambino di 6 anni facendogli bere un concentrato di sale e battere la testa: vicenda da meditare

Ergastolo alla matrigna crudele e assassina. Emma Tustin, 32 anni, non potrà fare domanda di libertà provvisoria prima che siano passati 29 anni.

Lo ha deciso il giudice britannico che l’ha condannata al carcere a vita. E ha anche inflitto 21 anni al padre complice, Thomas Hughes, che ha 29 anni. Una storia di miseria e abiezione all’ombra della perfida Albione post Brexit.

Una storia da non crederci, accaduta in Inghilterra sotto gli occhi di servizi sociali quanto meno distratti.

Una vicenda fuori dell’ordinario, che non ha precedenti. Merita di essere riferita perché faccia meditare. Un livello di abiezione e di crudeltà che sembrano appartenere a epoche ormai lontane. La matrigna ha ucciso Arthur, figlio di 6 anni del compagno, prima forzandolo a bere un concentrato di sale, poi facendogli battere il capo sul muro e sul pavimento, dopo mesi di sevizie perpetrate durante il lockdown con la tacita complicità del padre del piccolo.

Il bambino era stato affidato al padre perché la mamma del piccolo era in carcere per avere accoltellato il suo proprio amante. Il padre lo aveva portato in casa con la nuova compagna senza tener conto che non aveva i requisiti della madre, visto che le avevano tolto la custodia di altri due figli suoi.

La matrigna crudele non si è presentata all’udienza. È in isolamento in prigione, dove temono qualche azione violenta da parte delle detenute. Già le hanno gettato addosso del sale al suo passaggio. Riferimento al tentativo di avvelenare il bambino col concentrato salino.

Il suo avvocato ha anche rivelato che ha provato a impiccarsi, dopo essersi avvelenata e avere abortito una creatura di cui era incinta del nuovo compagno.

