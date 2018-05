ROMA – Il sogno di ogni utente è quello di poter risparmiare costantemente sulle bollette luce e gas. Un desiderio irrinunciabile che oggi si può realizzare grazie alle tante offerte luce e gas presenti sul mercato.

La scelta di una tariffa adeguata consente di non incidere pesantemente sul bilancio famigliare già estremamente risicato. La parola d’ordine è quindi risparmio da mettersi a segno su due fronti distinti, da un lato l’attenzione ad un uso consapevole delle energie, evitando sprechi inutili di luce e gas, dall’altro la ricerca delle migliori proposte del mercato in termini di energia.

Efficienza e risparmio energetico per alleggerire le bollette di luce e gas

Un uso consapevole dell’energia consente un interessante risparmio energetico. La ricerca dell’efficienza e la messa a punto di piccoli gesti quotidiani possono fare la differenza, alleggerendo la bolletta ed i costi dell’energia ed offrendo al contempo un aiuto determinante anche all’ambiente.

Partiamo dalle regola delle sei mosse, come insegna Legambiente:

. usa la lavatrice e la lavastoviglie a basse temperature e a pieno carico;

. pulisci regolarmente il frigorifero e il congelatore e tara la temperatura adeguatamente alla stagione;

. spegni le luci quando non servono;

. sostituisci le lampadine da 100 W a incandescenza con le equivalenti da 20 W;

. nell’acquistare nuovi elettrodomestici, scegli sempre quelli di classe A o superiore.

. e per finire usa l’automobile solo quando è necessario! Lascia a casa l’auto e utilizza di più i mezzi pubblici.

Risparmiare in bolletta: bene giocarsi la carta della comparazione

Se il primo step è quello di mostrare estrema attenzione ai consumi, risparmiare sulle bollette di luce e gas è possibile verificando le tariffe che vengono applicate dai fornitori.

Oggi per chi desidera risparmiare si può procedere al confronto tariffe luce e gas su Comparasemplice.it .

Il mercato della fornitura di energia elettrica e gas metano risulta estremamente ricco di offerte e promozioni, che è necessario conoscere per poter sfruttare in bolletta. Ed è qui che entra in gioco una realtà come quella di ComparaSemplice.it, che aiuta a scegliere confrontando le migliori tariffe proposte da fornitori come Enel Energia, Eni, Acea Energia, Edison, Iren Mercato, Hera Comm e molte altre ancora. nContattando ComparaSemplice.it l’utente può godere dell’interessante supporto di un consulente specializzato, disponibile per scegliere l’offerta più conveniente in perfetta linea con le esigenze.

Una constatazione dei costi e delle spese in bolletta è opportuna soprattutto in considerazione del fatto che a partire da luglio 2019, con l’entrata in vigore della norma inserita nel Ddl concorrenza, cesserà il servizio di maggior tutela e rimarranno solo il mercato libero e il servizio di salvaguardia.

In pratica chi nel frattempo non sarà passato al mercato libero potrà fruire del solo servizio di salvaguardia. Per facilitare la comparazione delle offerte, garantite dal mercato libero, entro 5 mesi dall’entrata in vigore della legge, sarà possibile fruire di un portale on line che renderà più facile comparare le offerte del mercato libero.

Come scegliere l’offerta giusta su Comparasemplice.it

Per scegliere fra le tante offerte luce e gas occorre valutare:

. il prezzo in bolletta al mese;

. la promozione a tariffa bloccata;

. la tariffa monoraria o bioraria;

. la consulenza, un aiuto in più per scegliere la tariffa giusta;

. evitare le truffe grazie al comparatore è più facile.

Di fatto non esiste un gestore di energia più conveniente di un altro.

A fare la differenza è la possibilità di fruire di offerte e promozioni, da scegliere ed attivare al momento opportuno per risparmiare sulle bollette luce e gas.

Ogni fornitore ha una storia a se, ma può risultare estremamente interessante leggere le opinioni espresse dagli utenti in base alle loro esperienze, una chance in più per poter valutare pro e contro delle tante realtà presenti sul mercato.

Sperimentare le nuove regole del mercato libero con Tutela Simile 2018

Per sperimentare le nuove regole del mercato libero dell’energia i consumatori possono utilizzare Tutela Simile 2018, che consente di ottenere condizioni contrattuali definite e sorvegliate dall’Autorità per l’energia, ed un prezzo scontato di un bonus una tantum stabilito dal fornitore e applicato sulla prima bolletta.

Tutela SIMILE è a disposizione di clienti domestici e piccole imprese, che di fatto sono ancora in maggior tutela, ma desiderano sperimentare il mercato libero. L’attivazione è possibile sino al 30 giugno 2018.