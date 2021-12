Omicron, quale è la verità? per quelli dell’Oms una bomba a orologeria, per il Sud Africa inizio la fine del covid

Omicron manda nel pallone gli scienziati, in Sud Africa prevedono la fine del covid, invece l’Oms ora vede l’apocalisse.

Ma la notizia che disturba di più è questa:

Ma la notizia che disturba di più è questa:

Capotreno aggredita e ferita per aver chiesto l’uso della mascherina Ffp2 ad alcuni ragazzini.

Vien da chiedersi. Se li trovano cosa gli fanno? Una bella ramanzina, con papà e mamma che li giustificano e difendono.

Vien da pensare. E se dessero a genitori e figli un paio di sane scudisciate? Fa tanto medioevo o Arabia Saudita, ma a Singapore funziona e nessuno sputa più per terra. Anche in Cina, che non è certo un faro di democrazia, hanno ripreso l’abitudine di far passare i criminali in mezzo alla gente, legati e col cartello delle loro colpe appeso al collo.

Non sarà molto da birignao di salotto di sinistra, ma è doveroso riconoscere che il sistema punitivo italiano è studiato per favorire i mascalzoni.

Intanto il coronavirus e omicron dilagano in Europa

In Francia hanno superato i 200 mila infettati in un giorno, in Italia siamo e 98 mila, in Francia oltre 200 mila, negli Usa verso il mezzo milione

Niente quarantena per i lavoratori “essenziali” con tre dosi di vaccino

Ucraina, impiegato ospedale accende candela per ricordare morto Covid: a fuoco unità di terapia intensiva, 3 morti

