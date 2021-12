Omicron: sudate troppo la notte? Attenzione: ecco un quadro comparativo dei sintomi di Covid e varianti

Naso turato o che cola

mal di gola

mal di testa

dolori muscolari

tosse starnuti

febbre

Covid

tosse

stanchezza

perdita di gusto e olfatto

sintomi meno comuni sono mal di gola, mal di testa, dolori diffusi, diarrea, eruzioni cutanee, occhi rossi o irritati

Delta

Nella sua evoluzione, si è rivelato che i suoi sintomi possono essere diversi da quelli del virus dei primi tempi di Wuhan.

Tosse e perdita di gusto e olfatto non son diffusi con la variante Delta. Intanto, una sotto variante di Delta, che rappresenta il 15% dei casi in Gran Bretagna, sembra non offrire sintomi del tutto.

Omicron

Causa differenti sintomi. I giovani non presentano i segni classici del covid.

Dal Sud Africa dicono che i sintomi principali di Omicron sono affaticamento, dolori nel corpo e mal di testa. Invece non sono riportati perdita di gusto e olfatto,

Non si sono registrati casi gravi. Questo può dipendere dal fatto che la maggioranza dei malati sono giovani e nella metà dei casi erano anche vaccinati.

