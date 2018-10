Pensionati in rivolta contro il Pd che tradisce i valori della sinistra e insegue, senza riuscirci, il Movimento 5 stelle. “Diteci perché la sinistra storica tradisce i pensionati”, chiede un giornalista pensionato che militava nella sinistra ancora negli anni di piombo. Quindi appartenenza e coerenza Doc. Nella lettera aperta indirizzata da Salvatore Rotondo a Guglielmo Epifani e Debora Serracchiani non viene risparmiato anche un altro guru della sinistra ufficiale post comunista, Cesare Damiano.

Salvatore Rotondo ha lavorato a Stampa Sera e alla Stampa. Non ha fatto carriera e non gode di una pensione d’oro. Ma essendo di sinistra vera e di estrazione proletaria, può permettersi di difendere i valori della sinistra pre Pci, forte del fatto che non personalmente coinvolto: “La mia pensione, di ex giornalista con 40 anni di contributi versati, non rientra comunque nella soglia dei 4500 euro netti, mi permetto di eccepire su un aspetto nient’affatto marginale nei vostri interventi”.

La sua conclusione è tagliente: “Perché sentite il bisogno di suggerire a questi governanti cialtroni come ammantare di falsa legalità l’ennesimo furto ai danni di una categoria di indifesi?”. Non sono questi “i principi che la sinistra certamente condivide e che voi inspiegabilmente tradite”.

Leggendo la lettera aperta di Rotondo, pubblicata sul sito di Giiornalisti No Prelievo, non si possono non condividere e apprezzare gli argomenti di Rotondo. Non è un fatto di generazioni. Il punto chiave è che gli ultimi Governi, da Berlusconi a Conte, hanno messo in atto una demolizione progressiva del rapporto di fiducia che è la base di uno Stato democratico. Uno Stato che tradisce la parola data con le sue leggi, è sulla china per uno sbocco autoritario. Così era ai tempi del Re Sole o del Re di Sardegna o di Mussolini o di Stalin. Così rischia di essere nell’Italia dei prossimi anni.

Epifani e Serracchiani hanno preso posizione contro la legge sulle pensioni ideata dai grillini. Ma non ce l’hanno fatta a trattenersi dal vizietto demagogico populista del Pd (che quando lo fanno loro va sempre bene) e, sulla linea tracciata da Damiano in agosto, non hanno “esitato ad offrire su un piatto d’argento alla maggioranza una scappatoia per rendere legale l’ennesimo scippo nei confronti dei pensionati. Ancora una volta dunque la sinistra storica tradisce una fascia sociale debole, non protetta perché priva di strumenti forti di rappresentanza. Lo fate consigliando di introdurre un nuovo “contributo di solidarietà” la cui legittimità, come è noto, è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale. Che ha sposato senza vergogna una giurisprudenza da emergenza economica”.