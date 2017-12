Perché l’aereo del primo ministro italiano, noto anche come l’aereo di Renzi, costa 50 milioni più di quello di Trump?

Sono euro contro dollari, quindi la differenza è anche un po’ più elevata. Ma, grosso modo, la distanza è comunque tale da lasciare allibiti.

L’aereo di Renzi, riferiscono le cronache, che non sono state finora smentite, è costato 150 milioni di euro, esattamente 149.557.812 euro. . Così proverebbe un documento del ministero della Difesa che sarebbe stato escluso dal report inviato in Parlamento. L’aereo è un quadrimotore è di proprietà di Ethiad, divenuta azionista al 49 per cento di Alitalia proprio sotto il governo Renzi.

L’aereo che Donald Trump si è comprato per girare il mondo, prima di diventare presidente degli Stati Uniti, è costato solo cento milioni, di dollari. Perché tutta questa differenza? Qualcuno ce lo dovrà spiegare, prima o poi.

Vero è che il vero e proprio aereo presidenziale americano, se lo faranno, finirà per costare un paio di miliardi di dollari per aereo, quindi più di dieci volte quello del premier italiano. Ma dicono che dovrebbe essere una specie di super fortezza volante, come si addice al presidente degli Usa. Non sono previste le scampagnate con gli amici del giglio magico, italian Style.

Non parliamo della povera regina d’Inghilterra, o della ancor più povera prima ministra May, costrette a viaggiare su aerei militari appena adattati alle esigenze dei voli dei vip. Devono essere voli horror, se il costo per ora di volo degli aerei ufficiali inglesi è di poco superiore al noleggio di un aereo privato in Italia.

La cancelliera tedesca Abgeka Merkel vola su un Airbus 340, che il governo tedesco ha comprato di seconda mano dalla Lufthansa, ristrutturandolo.

Idem Macrom, presidente della Repubblica francese. Viaggia su un Airbus 330 che può affrontare le tratte transoceaniche, riadattato da un velivolo dell’Air Canada che aveva già 11 anni di vita.