Inseguire Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle (M5s) è un tragico errore. Renzi ci prova e si brucia le mani. Gli italiani che lavorano e pagano le tasse cominciano a non poterne più di questa ipocrita demagogia giovanilistica e pauperistica. Per questo probabilmente vincerà la destra… Con Berlusconi pronto a barattare tutto per la sopravvivenza della sua tv continuando l’abbandono dell’Italia alla deriva come ha fatto in tutti questi anni.

1- Di nuovo, come durante il referendum, si presenta come “Renzi contro tutti”. Questo è un film che gli italiani hanno già visto e detestano. Ma la vanità è la vanità. 2- Appena può si mette a inseguire i grillini nella loro coglionate populiste, altro errore. Contro il populismo va eretto un muro invalicabile. Il paese non è rovinato dalle auto blu dei ministri, da ma 40 anni di consociativismo e di non-politica. 3- La commissione bancaria è stato un’altra cretinata. E infatti mezza campagna elettorale si sta facendo su Banca Etruria. La gente non ha tempo e voglia di seguire tutta la complicata storia di quel piccolissimo istituto. Sa solo che il Pd (attraverso Maria Elena Boschi, alter ego di Renzi) vi è stato coinvolto e che adesso cerca, faticosamente, di tirarsene fuori.

reddito di cittadinanza di Grillo, che il Pd ha trasformato in reddito di inclusione, è una sciocchezza abissale. Come c’era da aspettarsi, si è scatenato Quella deldi Grillo, che il Pd ha trasformato in reddito di inclusione, è una sciocchezza abissale. Come c’era da aspettarsi, si è scatenato l’assalto alla cassa : ora tutti vogliono i 485 euro al mese del reddito di inclusione. Descamisados veri, finti poveri, fannulloni, collezionisti di welfare a sbafo.