Suicidio assistito, in Italia arriva il primo sì al disegno di legge, in Svizzera il sarcofago della dolce morte

Suicidio assistito, in Svizzera pronto il sarcofago della dolce morte, in Italia primo sì alla Camera al disegno di legge, si apre il fronte del no: per Giammanco (Fi)è una legge “indispensabile”.

Allerta meteo per il weekend: ancora neve a bassa quota, venti forti e temporali.

La Cgil sfida le istituzioni, per il Garante, lo sciopero generale del 16 dicembre “viola le norme, va riprogrammato”, ma Cgil e Uil lo confermano.

Non chiedetevi perché sempre meno gente va in chiesa. Per un vescovo, “Babbo Natale l’ha inventato la Coca Cola”

In Oklahoma non conoscono clemenza. Ucciso con iniezione letale un uomo condannato a morte per avere assassinato la sua ex fidanzata. Il delitto risale al 1985, lui ha raggiunto una quasi veeneranda età di 79 anni.

Vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni. La guida dell’Iss: le risposte ai dubbi, le fake news smontate

Covid, le sette regioni a rischio: superata la soglia di allerta delle terapie intensive