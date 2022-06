Vendite giornali quotidiani in edicola, mese di aprile 2022: un altro 10 per cento che se ne è andato. Il numero di copie vendute si è ridotto a 1.185.061, da 1.304.884 di un anno fa. Ed è anche sotto le 1.194.564 copie vendute in marzo, nonostante la stagionalità.

Inutile fare l’appello dei migliori e dei peggiori, vanno tutti male, eccettuati la Verità (ma parliamo di 27 mila copie totali), l’Avvenire e gli sportivi (ma non Tuttosport che paga il dramma Juventus) in ripresa post lock-down.

Un segno che qualcosa non va nel sistema è nella notizia che la Stampa di Torino ha partecipato con un proprio carro o carretto al Torino Pride, sfilata del mondo Lgbt.

La notizia genera sconcerto e sconforto. Siamo cresciuti nel mestiere in un periodo mitico, fra le crisi degli anni ’60 e il boom di fine ’90 avendo ben chiaro un dogma. I giornalisti raccontano quel che accade, lo descrivono, lo criticano, giudicano anche. Ma mai partecipano. Fu una regola aurea cui tutti ci attenemmo. Anche i giornalisti dell’Unità, organo del Pci, in quanto tali potenzialmente esentati. No, anche loro stavano nel gruppo dei cronisti, non con i protagonisti.

Quando i giornali non fanno più i giornali

C’è da dire che la Stampa in questo ultimo mezzo secolo è stata crocevia di forti tensioni, sotto la spinta della prima città industriale d’Italia e di un provincialismo secolare. Negli anni del terrorismo, un vice direttore, Carlo Casalegno, fu ucciso da un commando. Altri giornalisti, in altre città, furono uccisi o azzoppati: Walter Tobagi, Indro Montanelli, Vittorio Bruno…. Ma alla Stampa il clima fu particolarmente feroce.

E alla Stampa si verificò un precedente che pochi ricordano.

Lo ha rievocato Cronaca Oggi: “Dal Pci a Lgbt, in 50 anni la parabola di un grande giornale…ma a Ramallah Hamas lo farebbe sequestrare”. Ramallah, ricordiamolo, è il cuore della resistenza palestinese, che se sei di sinistra non puoi ignorare. E a Ramallah, in Cisgiordania: un concerto Lgbt della comunità palestinese è stato annullato, non da Israele ma da Hamas.

Nel 1974 nel corteo del Primo Maggio c’erano anche giornalisti della Stampa. Il Soviet imperava in redazione, quello che portava lo striscione venne assunto. Era uno stagista. Dopo qualche mese non si sentì a suo agio nel clima che dominava in quegli anni nel quotidiano solo nominalmente della Fiat. E si dimise, cambiò mestiere.

In quegli anni la Stampa perse 110 mila copie, il sogno di superare il Corriere della Sera svanì per sempre. Nel 2022, al Torino Pride, per la prima volta il carro dei giornalisti de La Stampa. La Stampa si è ridotta a vendere 68 mila copie. Dal Pci al Lgbt. Ominous?

Il passato che ritorna dà sempre un po’ di angoscia. Ma la depressione sale se dopo si legge latabella che segue.

La tabella con le vendite dei giornali nel mese di aprile 2022