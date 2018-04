Vitalizi, Fraccaro conferma: M5s partito dell’odio sociale

ROMA – “E’ un momento storico”, da oggi si avvia “un atto che molti cittadini aspettavano da tempo. Inizia la fine dell’era dei privilegi e inizia davvero la terza Repubblica”.

Così il Questore anziano di Montecitorio, Riccardo Fraccaro (M5s), al termine dell’Ufficio di presidenza in cui il presidente Roberto Fico ha dato mandato al Collegio dei Questori di avviare un’istruttoria per presentare entro 15 giorni una proposta sul superamento dei vitalizi. Fraccaro ha anche spiegato che l’intenzione è procedere attraverso una delibera dell’Ufficio di presidenza, sia perché così si ha una riduzione del tempo necessario sia perché anche “l’istituzione dei vitalizi fu fatta allora attraverso una delibera”.

“I vitalizi hanno i giorni contati. Il Presidente della Camera Roberto Fico, a tempo di record, ha dato mandato al Collegio dei Questori di predisporre l’istruttoria per cancellare i vitalizi. Il M5S mantiene le promesse: a distanza di un mese dalle elezioni abbiamo già dato il via libera all’abolizione di questo privilegio, confermandoci una forza politica concreta e credibile”, aggiunge Fraccaro sul suo profilo Facebook.

“Ora, come Questore anziano, assicurerò che la delibera sia tempestivamente sottoposta all’approvazione definitiva della Camera”, aggiunge. “Non è accettabile che si spendano ancora 200 milioni l’anno per pagare 2.600 vitalizi, con importi medi di 5mila euro, quando la pensione minima per i cittadini è di appena 500 euro. Cancellare i vitalizi è anzitutto una questione etica perché serve a sanare un’inaccettabile ingiustizia sociale. Non va sottovalutato nemmeno il piano economico perché si risparmierebbero 76 milioni l’anno, ben 350 milioni di euro a legislatura. Soldi che vengono sottratti alla politica per essere restituiti ai cittadini. Nella scorsa legislatura si è sprecata una grossa occasione con la legge sui vitalizi che è stata affossata in Senato. Il M5S intende seguire il percorso più incisivo ed efficace della delibera che il Collegio dei Questori sottoporrà all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza. Lavoreremo a ritmi serrati con determinazione e senso di responsabilità. Non ci saranno più assegni d’oro per i parlamentari. E’ la fine dei privilegi, non è solo una vittoria del M5S ma di tutti i cittadini: è la vittoria della democrazia. Il Parlamento dev’essere la casa degli italiani e non più il fortino della casta. Vogliamo avvicinare le istituzioni agli italiani e i politici al Paese reale, ricostruendo il rapporto tra Stato e società. Abbiamo partecipato, abbiamo scelto. Adesso #CambiamoLItalia”, conclude Fraccaro.