A10 Genova, crolla ponte Morandi VIDEO subito dopo il cedimento

GENOVA – Un pezzo del viadotto Polcevera, noto come ponte Morandi, sulla A10 è crollato [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]. Si sarebbe verificato un cedimento strutturale di una delle colonne del ponte all’altezza di via Fillak, nella zona di Sampierdarena, crollato per una lunghezza di 200 metri. I vigili del fuoco stanno lavorando per estrarre “diverse persone” da sotto le macerie.

“Ho visto la gente corrermi incontro, scalza e terrorizzata”. Così Alberto Lercari, autista Atp, presente al momento del crollo sul ponte, ceduto per 200 metri poco dopo le 11. Lercari proveniva da Arenzano verso Genova ovest, contattato da Agi: “Uscito dalla galleria ho visto rallentamenti e sentito un boato. La gente scappava venendo verso di me. E’ stato orribile”.

Lercari ha parlato di intervento tempestivo di polizia e vigili del fuoco.

Secondo alcuni testimoni ci sarebbero decine di auto coinvolte, cadute giù dal ponte crollato. Il ponte rappresenta una delle arterie principali del nodo viario genovese.

Toninelli: “Immane tragedia”.

“Si profila un’immane tragedia”. E’ quanto afferma il ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli. “Sto seguendo con la massima apprensione ciò – riferisce il ministro in un tweet – che è accaduto a Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro, Edoardo Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città”.