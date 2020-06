ROMA – Tir in bilico su un viadotto della autostrada A12, il conducente salvato dai vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto sull’A12 tra Livorno e Rosignano (all’altezza del km 203): l’autista del tir è rimasto intrappolato all’interno.

La dinamica dell’incidente

Il mezzo su un viadotto ha sfondato le protezioni laterali. La cabina è rimasta in bilico, sospesa nel vuoto tra le due carreggiate. Il mezzo è finito per traverso per cause in corso di accertamento. Il traffico autostradale è stato deviato temporaneamente per consentire i soccorsi dei vigili del fuoco, intervenuti anche con autogru e autoscala.

Intrappolato all’interno della cabina di guida, il conducente è stato raggiunto e portato al sicuro. I soccorrittori hanno adoperato una manovra e tecniche di derivazione speleo. Poi hanno affidato l’uomo alle cure del personale medico.

Traffico sulla A12

E’ iniziato il flusso di turisti provenienti soprattutto da Piemonte e Lombardia, ma anche da Genova, verso le riviere liguri con conseguenti code soprattutto in A12, in direzione Rosignano dove si registrano 11 chilometri di coda tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Nervi. In A7 Milano-Genova, in direzione Genova, ci sono quattro chilometri di coda tra Busalla e il bivio A7/A12 Genova-Livorno sempre per lavori e scambi di carreggiata. Il grosso del traffico è però previsto per il tardo pomeriggio e inizio della serata.

(Fonti: Ansa e Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)