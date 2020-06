AGRIGENTO – La Polizia di Stato di Agrigento ha eseguito 15 misure cautelari personali tra i comuni di Agrigento, Favara e Canicattì con l’accusa di aver trafficato illegalmente hashish, marijuana e cocaina.

Le attività investigative sono partite da due giovani donne che gestivano con modalità imprenditoriale una fitta rete di spaccio di stupefacenti di varia natura.

I traffici avvenivano alla luce del sole ed in luoghi della città sensibili. Per tale ragione, agli arrestati sono state imputate varie aggravanti dal Codice Penale.

Le investigazioni sulle donne hanno permesso di allargare le indagini su numerosi altri soggetti che collaboravano con le stesse o erano loro fornitori.

Durante le indagini sono stati effettuati numerosi sequestri di droga; inoltre, diversi sono stati gli acquirenti che, monitorati durante l’acquisto, seguiti e trovati in possesso dello stupefacente, non hanno potuto far altro che confermare le ipotesi investigative degli inquirenti.

Nell’ordinanza di custodia cautelare sono riepilogati 72 episodi criminosi a relativi ai 21 indagati; tra qusti nove sono destinatari della misura degli arresti domiciliari, quattro dell’obbligo di dimora, uno del divieto di soggiorno nel comune di Agrigento ed uno dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria (fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev).