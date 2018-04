ROMA – Alessandro Di Battista prova a insegnare al figlio a nuotare.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

L’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle ha quindi deciso di passare un weekend in famiglia (mentre molti altri big grillini, da Di Maio alla Raggi, erano al Gran premio della Formula E a Roma).

Nel video postato su Instagram, vediamo il grillino passare del tempo con il figlio piccolo in piscina, nuotando e ridendo insieme a lui.

Tra l’altro proprio in queste ore Di Battista è al centro delle polemiche politiche dopo aver definito Salvini “il Dudù di Berlusconi” (dopo la conferenza stampa cult post consultazioni).

Lo stesso Salvini si è detto stupito da questo attacco (in un periodo storico in cui la Lega e il M5s stanno cercando un qualche accordo di governo), mentre secondo alcuni giornali (e anche altri politici) anche lo staff di Di Maio non avrebbe gradito le parole del Dibba.

Video dalla pagina Youtube di Agenzia Vista.