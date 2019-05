ROMA – Al termine di Roma-Juventus, Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa per parlare della partita ma anche del suo futuro professionale e privato. Allegri ha preso ispirazione da una domanda di un giornalista su Roma per svelare quando fu vicino alla panchina dei giallorossi e per ricordare a tutti che la sua ex moglie è di Roma ma che anche la sua futura moglie, Ambra Angiolini, è romana.

Allegri: “Roma è una città affascinante, la mia futura moglie è romana”.

“Nel primo tempo abbiamo giocato bene, ma non abbiamo segnato. Anzi, secondo me abbiamo creato meno rispetto a quel che potevamo e dovevamo creare. La supremazia è stata netta, ma avremmo dovuto tirare di più in porta. Siamo nel finale di stagione, lo scudetto è vinto e un po’ di leggerezza c’è.

C’è da dire che in condizioni normali, il primo gol non lo avremmo mai preso – ha commentato il tecnico Allegri in conferenza stampa – Abbiamo fatto un campionato di 30 partite, perché a Ferrara avevamo sostanzialmente già vinto. Diciamo che in queste partite c’è una differenza di motivazioni e comunque la squadra ha giocato una buona partita, ben comportandosi”.

Con i giochi per il campionato chiusi, il discorso è inevitabilmente caduto sul futuro del tecnico toscano. Nei prossimi giorni è atteso un vertice societario che dovrebbe definire il tutto e la curiosità non manca.

“Sei anni fa sono stato vicinissimo alla Roma – ha ricordato Allegri – E’ una città che mi piace, c’è la mia ex-moglie che è di qui, mia figlia vive qui. La mia compagna è romana. E’ normale che sia una città che affascina, tuttavia ho un contratto con la Juventus, sono felice di rimanere qui in bianconero”.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev.