Alluvione Spagna: inondazioni sulla Costa Orientale, le strade come fiumi ad Alcantar VIDEO

Alluvione in Spagna: inondazioni sulla Costa Orientale mercoledì 1 settembre. Questo video mostra le strade diventate come fiumi ad Alcantar. Fiumi che travolgono auto e tutto ciò che trovano sulla propria strada.

Alluvione in Spagna: fiumi d’acqua per le strade

Auto travolte da acqua e fango o trascinate fino in riva al mare da un fiume d’acqua piovana e persone tratte in salvo in elicottero. Sono alcune delle immagini mostrate dalla televisione pubblica spagnola Tve e altri media per documentare i forti disagi e allagamenti provocati dalle piogge intense e improvvise abbattutesi nelle ultime ore in zone del centro e dell’est della Penisola iberica.

Alcantar e Guadamur travolte dalle inondazioni

Tra le località più colpite, ci sono Alcantar (Tarragona) e Guadamur (Toledo) dove sono state inondate strade intere e l’acqua ha travolto tutto. Problemi anche per i treni. La circolazione sulla linea ad alta velocità Madrid-Toledo è stata interrotta a causa di danni provocati dalle precipitazioni.

I binari alla stazione di Toledo sono rimasti parzialmente allagati. Secondo l’Agenzia Statale di Meteorologia, l’allerta meteo continuerà nelle prossime ore in parti del centro e dell’est della Spagna.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev